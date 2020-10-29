Полиция задержала группу угонщиков автомобилей «Рено» в Петербурге и Ленобласти

Задержаны участники группы профессиональных угонщиков, которые интересовались автомобилями исключительно марки «Рено», сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Полиция установила, что после угона иномарок злоумышленники меняли идентификационные обозначения иномарок с целью дальнейшей легализации и сбыта с документами от иномарок, серьезно пострадавших в ДТП. Правоохранители вышли на их след, расследуя кражи двух иномарок в Невском районе. Задержаны были мужчины 33 и 34 лет из Читы.

По местам их жительства и в гаражах, расположенных в Мурино и Токсово, изъяты иномарки «Рено Сандеро», «Рено Логан» и два «Рено Дастер». Все машины числятся в угоне. Также было изъято оборудование, рации, ключи зажигания, документы от автомобилей и 4 комплекта госномеров.

Возбуждены уголовные дела по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закладчик с цветными свертками привел полицию к ОПГ в Петербурге.