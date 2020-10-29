Акушерские отделения НИИ имени Отта не принимает пациентов из-за COVID-19

Фото: НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта

Фото: НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта

Акушерские отделения НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта временно прекращает прием рожениц из-за заболевшего коронавирусом сотрудника.

Прием пациенток в акушерские отделения прекратился с 26 октября. Причиной стало заболевание работника акушерского физиологического отделения коронавирусом. Отмечается, что работник подхватил инфекцию вне медучреждения, сообщает 78.ru.

Все контактировавшие с заболевшим работники изолированы. Медперсонал сейчас проходит обследование на заражение коронавирусом, все сдают тесты. Также ведется дезинфекция помещений.

Пациентам, которые находятся на стационарном лечении в Институте, продолжают оказывать плановую медицинскую помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге число заболевших COVID-19 перевалило за 59 тысяч.