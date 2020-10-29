Авиакомпания «Россия» сформировала новый летный отряд

Авиакомпания «Россия» сформировала четвертый летный отряд в рамках планируемого ввода авиационной техники отечественного производства в парк перевозчика.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, в сентябре летчиков начали переводить из материнской авиакомпании, успешно эксплуатирующей самолеты Sukhoi Superjet, в созданный в «России» летный отряд №4. В настоящее время летный отряд частично укомплектован командно-руководящим составом и 7 первыми экипажами. До конца года в отряде станет больше пилотов.

Летчики уже прошли медкомиссию и профессиональные тестирования, они готовы приступить к полетам.

Летный состав авиакомпании увеличивают в рамках реализации обновленной стратегии Группы «Аэрофлот» в части трансформации флота, в соответствии с которой планируется расширить парк ВС «России» отечественными лайнерами. До конца текущего года перевозчик может ввести в эксплуатацию до десяти воздушных судов Sukhoi Superjet 100, которые будут базироваться в Шереметьево.

Отмечается, что «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». По итогам прошлого года, воздушные судна авиакомпании перевезли более 11,6 млн пассажиров. Также перевозчик признан лидером по трансферу через аэропорт Пулково, был удостоен благодарности президента России за заслуги в развитии воздушного транспорта и высокие показатели в профессиональной деятельности, премии Skyway Service Award в номинациях «Лучшая авиакомпания на туристических направлениях», «Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Россия» выполнила первый регулярный рейс из Петербурга в Женеву.