«Россия» выполнила первый регулярный рейс из Петербурга в Женеву

Рейс будет летать еженедельно по субботам.

Авиакомпания «Россия» сегодня, 24 октября, выполнила первый регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Женеву. На борту воздушного судна Airbus A320 находились 168 человек, самолет приземлился в пункте назначения в 15:50. Обратно он улетел в 16:40 и должен прибыть в Северную столицу к 21:55. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Отмечается, что теперь пассажиры смогут улететь в Швейцарию каждую субботу. До этого рейсы осуществлялись из Москвы. В авиакомпании добавили, что билеты на регулярные рейсы в Женеву можно приобрести на сайте ПАО «Аэрофлот».

Напоминаем, что Россия закрыла границы из-за пандемии коронавируса еще в конце марта 2020 года. Постепенно страна возобновляет авиасообщение, на данный момент гражданам доступны: Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан, Киргизия, Япония, Сербия и Куба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что авиакомпания «Россия» добавила в зимнее расписание рейс из Петербурга в Анапу.