В Петербурге состоялось открытие мемориальной доски в честь академика Анатолия Гранова

В Петербурге состоялось открытие мемориальной доски в честь академика Анатолия Гранова
Гранов является автором около 400 научных работ и 37 патентов на изобретения. Фото: gov.spb.ru

Памятную табличку в честь выдающегося ученого, врача и Почетного гражданина Санкт-Петербурга Анатолия Гранова установили на доме №4 по Петровской набережной.

На торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствовал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил вклад Анатолия Михайловича в современную науку, трансплантологию и гематологию. Гранов был первым российским врачом, который провел операцию по пересадке печени. Также он является автором хирургических и радиологических методов диагностики и лечения онкологии.

Напомним, что Анатолий Гранов скончался в 2017 году и был похоронен на Серафимовском кладбище. Мемориальную доску установили на средства Благотворительного фонда поддержки науки в области современных медицинских технологий имени Анатолия Михайловича.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в саду Прометей открыли аллею, посвященную медикам, погибшим в пандемию COVID-19.

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