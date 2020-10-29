В Петербурге накрыли молочное предприятие-фантом за незаконную деятельность

В Северной столице пресекли незаконную деятельность молочного предприятия. Компания оказалась одним из звеньев в цепочке мошеннических перемещений молочной продукции.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора Санкт-Петербурга, молочное предприятие направило в 2020 году другой компании около 114 тонн творога различной жирности. При этом в ходе проверки расположения объекта компании на проспекте Римского-Корсакова было выявлено, что по данному адресу расположен многоквартирный дом. На данной территории невозможно разместить для хранения такой объем продукции.

В итоге, управлении Россельхознадзора установили, что предприятие-фантом указало в информационную систему «Меркурий» заведомо ложные сведения о поступлении и отправке пищевой продукции. В связи с этим в управлении аннулировали регистрацию компании, а также направили дело в правоохранительные органы города.

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