В ДТП на Октябрьской набережной столкнулись «ГАЗель» и KIA

В четверг вечером, 29 октября, на пересечении Октябрьской набережной и Новосаратовской улицы произошла авария, которая затруднила проезд транспорту на дороге.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», ДТП произошло вечером, когда на перекрестке столкнулись два автомобиля. «ГАЗель» и KIA не смогли поделить дорогу из-за чего врезались друг в друга.

По опубликованным фотографиям мы можем увидеть, что ущерб получили оба автомобиля. У обоих машин видны сильные повреждения боковых и передних частей. При этом информации о пострадавших не поступало.

На данный момент на месте проишествия работают спецслужбы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный произвел поджог автомобиля на 1-м Муринском проспекте.