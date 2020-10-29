В Москве мигрантов лечат бесплатно от коронавируса

В столице России лечение иностранных жителей от коронавирусной инфекции проходит на бесплатной основе, так как болезнь входит в список общественно опасных. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы, сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что данная практика применима на данный момент только в столице, в других регионах ситуация может отличаться.

Бесплатное лечение иностранцев связано с тем, что в стране стараются контролировать полностью процесс распространения коронавируса. При этом оказывать медицинские услуги бесплатно в России можно только при наличии полиса ОМС. Для мигрантов же в Москве данная опция может быть пересмотрена в пользу пациента.

Кроме этого, иностранцам стараются помочь и общественные организации. В целом, в Департаменте отметили, что для государства неважно какой национальности пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жалуются на нехватку мигрантов из-за пандемии коронавируса.