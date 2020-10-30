Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 36 человек

В Петербурге специалисты устанавливают все новые смерти в результате коронавирусной инфекции. Их общее число уже превысило 3,8 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, который следит за ситуацией с распространением коронавируса в России.

Уточняется, что всего, по последним данным, в Петербурге от коронавируса скончались 3801 человек. Таким образом, за сутки статистика пополнилась 36 случаями.

Отметим, что всего за сутки в стране умерло 355 человек. При этом всего было зарегистрировано 27 656 трагических случаев.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, когда заболевший коронавирусом может быть максимально заразным. Оказалось, что заразным человек, подхвативший коронавирус, становится еще за 3-4 дня до появления симптомов, изредка — за неделю до проявления признаков болезни.