Из российских аптек пропало лекарство для лечения COVID-19

Из российских аптек пропало лекарство для лечения COVID-19
В России нехватка препарата, который используется при лечении коронавируса. Фото: Baltphoto

Аптеки в нескольких российских регионах столкнулись с дефицитом раствора для инъекций на основе эноксапарина натрия. Он буквально исчез с полок. Препарат используют при лечении новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает РБК со ссылкой на статистику DSM Group, это лекарство входит в список жизненно важных лекарственных препаратов. Уточняется, что лекарство использовали для осложнений после коронавируса или прописывали беременным, чтобы снизить свертываемость крови и риски образования тромбов.

В Минздраве дефицит подтвердили. Там пояснили, что он произошел из-за повышенного спроса. При этом в ведомстве утверждают, что ситуация находится под контролем. В Минздраве добавили, что все медицинские учреждения имеют запас препарата.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что заразным человек с коронавирусом может стать еще за 3-4 дня до появления симптомов.

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