Статистика крематория Петербурга по смертности от коронавируса опровергает официальные данные

По данным петербургского крематория, пик смертности от коронавирусной инфекции в городе наступил еще в мае, во время первой волны.

Согласно информации издания Neva.Today, умерших в результате коронавируса кремируют в цехе №2 на Шафировском проспекта. В период с 14 апреля по 27 октября текущего года в крематории было сожжено 5 868 тел людей, ставших жертвами COVID-19. Отметим, что официальная статистика Петербурга за весь период пандемии (до 27 октября) насчитывает 3 674 погибших.

Таким образом, в официальных данных итоговая цифра оказалась на 2 194 человека меньше. Кроме того, из данных крематория ясно, что пик смертности начался еще в мае, когда сожгли 1 400 тел. В июне сожгли и вовсе 1 600 погибших. Отметим, что по состоянию на 30 октября в Петербурге официально умерли от COVID-19 3 801 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала последние данные по ситуации с коронавирусом в Северной столице.