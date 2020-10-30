Контроль «масочного режима», штрафы по санбезопасности, аллея в память о погибших медиках: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Контроль &#171;масочного режима&#187;, штрафы по санбезопасности, аллея в память о погибших медиках: последние данные по Covid-19 в Петербурге
Официальная статистика по коронавирусу вызывает вопросы у журналистов. Фото: pixabay.com

Официальная статистика по коронавирусу вызывает у журналистов вопросы, петербуржцев стали строже проверять на наличие масок, а предпринимателей — штрафовать за несоблюдение санитарной безопасности: последние новости о Covid-19 в Петербурге.

Статистика

За последние сутки в Петербурге коронавирусом заразился 801 человек. 417 выздоровел0, 36 умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф». За все время с начала пандемии в нашем городе были выявлены 60 522 заболевших.

Впрочем, официальная статистика, предоставляемая оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Петербурге, вызвала вопросы у журналистов.

Ограничения

В Северной столице стали гораздо строже проверять наличие у горожан масок и перчаток. Если, например, на перроне вас заметят без них, то оштрафуют. Через турникет без СИЗ так и вовсе не пройти.

«Масочный режим» в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Штрафовать и наказывать за систематическое несоблюдение правил санитарной безопасности начали и предпринимателей.

В связи со вспышкой распространения коронавирусной инфекции суды Петербурга переходят на ограниченный режим работы. Участники всех категорий дел допускаются в залы и кабинеты только в средствах индивидуальной защиты, а слушателям так и вовсе вход запрещен. Также введен запрет на личный прием граждан, а подать документы можно только в электронном виде.

Работа медучреждений

26 октября акушерские отделения научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта из-за заболевшего коронавирусом сотрудника прекратили прием рожениц. Ведется дезинфекция помещений, а медперсонал сдает тесты.

Случаи заболевания

Заболели коронавирусом и несколько актеров Санкт-Петербургского государственного академического Театра им. Ленсовета. Среди них оказался народный артист России Сергей Мигицко.

Народный артист России Сергей Мигицко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

А 23 октября не стало врача-уролога урологического отделения Елизаветинской больницы Анатолия Акопяна. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Специалист скончался в возрасте 66 лет. Он стал третьим сотрудником этого медучреждения, погибшим от Covid-19.

Память о погибших

Теперь в память о погибших в борьбе с пандемией коронавируса медиках в Петербурге появилась аллея. Ее 27 октября открыли в саду «Прометей», который располагается в Калининском районе. Там теперь растут тридцать остролистных кленов.

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