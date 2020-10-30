Заболевшая COVID-19 санитарка подала в суд на центр имени Вредена

Санитарка подала в суд на Национальный медицинский исследовательский центр им. Р.Р. Вредена, который отказался признавать ее пострадавшей от коронавируса на работе.
Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Иск зарегистрировал Калининский районный суд.
По словам истца, она работала суточной санитаркой на момент начала пандемии. В последний раз на смену она выходила 8 апреля, а 17 апреля у нее диагностировали коронавирус.
Санитарка утверждает, что она заразилась на работе. Она транспортировала больных в операционный блок, а также из реанимации на отделение, оказывала им помощь до и после операции.
Женщина обратилась к руководству центра, чтобы ее признали пострадавшей от новой коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей, но ей в этом отказали.
Теперь истец добивается этого через суд.
«В первом в Санкт-Петербурге подобном деле предстоит разобраться судье Александре Кольцовой», — отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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