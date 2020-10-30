Рабочему оторвало руку на заводе в Невском районе

Рабочему оторвало руку на заводе в Невском районе
Мужчина пострадал на заводе в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге рабочий завода в Невском районе лишился руки. Конечность ему оторвало прямо на производстве.

Инцидент произошел в Петербурге накануне, 29 октября. Пострадавшего госпитализировали в больницу им. Вредена. Как сообщает 78ю.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, руку рабочий потерял на заводе в Невском районе.

Причины произошедшего выясняются. Известно, что пострадал 34-летний уроженец Металлостроя.

Ранее gazeta.spb.ru писала о минировании объектов Ижорского завода в Петербурге. Анонимы отправили письмо с угрозами на электронную почту Ижорского завода в конце сентября этого года. Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах на объектах на территории предприятия.

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