Петербуржец заплатит 80 тысяч за сбитого лося

Жителю Санкт-Петербурга придется заплатить штраф за лося, которого он сбил во время ДТП на «Коле».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, авария на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области произошла в мае прошлого года. Тогда петербуржец сбил лося который в результате аварии погиб.

С иском в суд обратился комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

Теперь, по решению Приморского районного суда, жителю Петербурга придется выплатить 80 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с лосем на Зеленогорском шоссе. Животное сбили в сентябре этого года. При этом виновник аварии скрылся с места происшествия и оставил пострадавшего лося на дороге.