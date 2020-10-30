В Петербурге обещают пик заболеваемости COVID-19 к Новому году

В Петербурге обещают пик заболеваемости COVID-19 к Новому году
Назван срок выхода Петербурга на пик коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Санкт-Петербург может выйти на пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией только к Новому году. При этом открытия границ раньше середины 2021 года ждать не стоит.

Об этом рассказали участники научно-практической конференции Biotechclub, за трансляцией которой моно было следить в Сети.

Участники сошлись во мнении о том, что ситуация с коронавирусом «только разгоняется». В Москве пика можно ожидать уже в декабре, а в Петербурге – ближе к новогодним праздникам, первой половине января.

При этом на конференции отметили: в ближайшие месяцы ждать открытия границ точно не стоит – это произойдет не раньше середины 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о стране, которая первой завершит пандемию коронавируса. Такой, по мнению специалистов, будет Швеция. Именно там иммунная прослойка достигнет 60-70%.

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В Петербурге обещают пик заболеваемости COVID-19 к Новому году