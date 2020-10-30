Ленобласть усиливает контроль за соблюдением масочного режима

Ленобласть усиливает контроль за соблюдением масочного режима
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Власти Ленинградской области принимают новые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На этот раз в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, теперь стражи порядка и уполномоченные органы будут проводить рейда без предупреждения муниципальных органов власти. Кроме того, будет составлен новый график патрулирования.

Вице-губернатор Михаил Ильин подчеркнул, что целью проверок являются не штрафы, а профилактика и повышение ответственности граждан. Тем не менее, всех нарушителей масочного режима ждут серьезные последствия в виде штрафов.

В текущий момент в ежедневном патрулировании участвуют почти 40 органов исполнительной власти, а также полиция и народные дружинники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти оповестят об обязательном ношении масок.

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