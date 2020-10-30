Власти объяснили, почему в Петербурге расходятся данные по смертности от COVID-19

В Смольном озвучили причину, по которой данные по кремации умерших расходятся с официальной статистикой смертности от коронавируса.

Замглавы городского Комитет по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что во время первой волны коронавируса умершие попадали в соответствующую статистику спустя достаточно длительное время. По его словам, порой на это уходило до полутора месяцев. Сейчас же, как отмечает чиновник, регистрация смертей проходит быстрее.

Сарана отметил, что в статистику попали как те, кто умер непосредственно от коронавируса, так и те, у кого он был сопутствующим заболеванием или был выявлен уже при вскрытии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что статистика крематория Петербурга по смертности от коронавируса опровергает официальные данные. В официальных данных итоговая цифра оказалась на 2 194 человека меньше.