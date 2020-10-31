Петербургский подросток попал в больницу с отеком легких после отравления неизвестным веществом

Петербургский подросток попал в больницу с отеком легких после отравления неизвестным веществом
Петербургский подросток госпитализирован с отравлением. Фото: Baltphoto

В Петербурге врачи спасают подростка, который отравился неизвестным веществом. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, данные из больницы о госпитализации 17-летнего юноши поступили накануне, 30 октября.

Уточнялось, что подросток был госпитализирован в Центральном районе. У него диагностирован отек легких, аспирационный синдром. Состояние мальчика оценивают как тяжелое.

«По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — заметили в региональном управлении МВД.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в октябре в одну из больниц в Петербурге был госпитализирован подросток после отравления этанолом. Несовершеннолетний находился в тяжелом состоянии. Прохожие, которые позвонили в полицию, подумали, что подросток находится в состоянии наркотического опьянения.

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