В ЖК «Солнечный город» появится еще один детский сад

В жилом комплексе уже работают четыре дошкольных учреждения.

Setl Group приступила к строительству пятого детского сада в жилом квартале «Солнечный город». Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Известно, что в дошкольное учреждение смогут ходить 220 человек. В садике будут бассейн, помещения для кружков, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда. Во дворе застройщик сделает две спортивные зоны и игровые площадки.

Отмечается, что это – пятый детский сад в жилом комплексе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в современных детских садах должно быть все для развития малышей.

Ожидается, что новый детский сад откроется в третьем квартале 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе появится новый детский сад с бассейном. Ожидается, что новый детский сад сможет принять 140 воспитанников. Внутри здания оборудуют бассейн для водных занятий.