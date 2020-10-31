Маммана заявил, что не прощался с Семаком после ухода в «Сочи»

Футболист уже три месяца выступает за южный клуб.

Центральный защитник «Сочи» Эмануэль Маммана рассказал, каково ему играть за ФК «Сочи». Об этом пишет «Спорт день за Днем». Он отметил, что перед отъездом из Санкт-Петербурга попрощался с некоторыми «сине-бело-голубыми», а с главным тренером Сергеем Семаком общаться не стал.

Маммана объяснил, что ему очень важно играть и совсем неважно – побеждает в итоге команда или нет, ему нравится сам процесс. Он пояснил, что недавно вернулся на поле после травмы и очень скучал по футболку.

Он добавил, что ему нравится сочинский климат – он более мягкий, чем петербургский, так что Маммане очень комфортно.

Напоминаем, что к «Зениту» защитник присоединился в 2017-м году. В петербургский клуб он перешел из французского «Лиона». За это время за команду он отыграл 25 матчей. В октябре он получил травму и был вынужден пропустить остаток сезона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дриусси заявил об уходе Мамманы из «Зенита» и пожелал ему удачи.