В Индии футболист скончался во время матча с друзьями

Профессиональный спортсмен из Индии Скотт Де Соуза умер на футбольном поле во время дружеского матча с друзьями. Игроку было 26 лет. Об этом сообщает Indian Express.

Трагедия произошла в четверг, 29 октября, во время матча со своими друзьями Скотт Де Соуза в какой-то момент упал на искусственное поле стадиона. Товарищи по команде вызвали скорую помощь футболисту. В больнице спортсмен скончался.

По предварительным данным, смерть могла наступить от сердечного приступа во время бега. Также отмечается, что во время матча Скотт Де Соуза жаловался на проблемы с дыханием. После вскрытия тела врачами не было обнаружено в организме спортсмена ничего подозрительного.

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