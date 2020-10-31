В Индии футболист скончался во время матча с друзьями

В Индии футболист скончался во время матча с друзьями
Скотт Де Соуза. Фото: Facebook

Профессиональный спортсмен из Индии Скотт Де Соуза умер на футбольном поле во время дружеского матча с друзьями. Игроку было 26 лет. Об этом сообщает Indian Express.

Трагедия произошла в четверг, 29 октября, во время матча со своими друзьями Скотт Де Соуза в какой-то момент упал на искусственное поле стадиона. Товарищи по команде вызвали скорую помощь футболисту. В больнице спортсмен скончался.

По предварительным данным, смерть могла наступить от сердечного приступа во время бега. Также отмечается, что во время матча Скотт Де Соуза жаловался на проблемы с дыханием. После вскрытия тела врачами не было обнаружено в организме спортсмена ничего подозрительного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч «Зенита» против «Лацио» в Лиге чемпионов могут принести из-за кадровых потерь у итальянского клуба.

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