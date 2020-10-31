На Новочеркасском злоумышленник потребовал у пенсионеров 42 тыс. за ремонт ноутбука

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело из-за подозрений в мошенничестве.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в обмане пенсионеров. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и Ленинградской области.

Все случилось на Заневском проспекте. Злоумышленник пришел к пожилым супругам домой, чтобы починить их ноутбук. Он заверил, что услуга дорогостоящая и обойдется им в 42 тысячи рублей. Свое мужчина получил – пенсионеры расстались с немаленькой суммой.

Известно, что подозреваемому 26 лет и он является жителем Воронежской области. Его задержали и возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге компьютерный мастер запросил за услуги 370 тыс. рублей. Мужчина обвиняется в мошенничестве.