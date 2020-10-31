Пассажирам метро Петербурга напомнят о неписаных правилах этикета в подземке

Пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель надеется, что все это позволит сделать подземку более вежливой и культурной. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель надеется, что все это позволит сделать подземку более вежливой и культурной. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

К 65-летию метрополитена Северной столицы в подземке пройдет акция «Неписаные правила метро», в рамках которой на станциях и пересадочных узлах появятся плакаты, напоминающие о правилах поведения пассажиров.

Плакаты изображают сотрудников метро, которые выражают благодарность пассажирам за придержанную входную дверь и соблюдение чистоты в вагонах и вестибюлях, а также не рекомендуют забегать в вагон в момент закрытия дверей. Иллюстраторами плакатов, как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» стали Светлана Кузнецова и Илья Тихомиров.

Неписаные правила этикета пассажирам рассказывают в стихах: на плакатах художники поместили отредактированные четверостишия, написанные самими сотрудниками подземки. В общей сложности создано 12 различных сюжетов, а плакатов планируют развесить больше ста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банк ВТБ профинансирует строительство метро в Петербурге.