В Петербурге открылся уникальный детский технопарк «Кванториум»

Проект Кванториума в 2019 году стал победителем конкурса Министерства Просвещения РФ. Победитель получил субсидии из федерального бюджета, на которые приобрел новейшее высокотехнологичное учебное оборудование. Фото: gov.spb.ru

Проект Кванториума в 2019 году стал победителем конкурса Министерства Просвещения РФ. Победитель получил субсидии из федерального бюджета, на которые приобрел новейшее высокотехнологичное учебное оборудование. Фото: gov.spb.ru

В Калининском районе Петербурга открылся уникальный детский технопарк «Кванториум», который позволят юным горожанам бесплатно посещать кружки и секции по технической и естественно-научной направленности.

Занятия в «Кванториуме» проводятся вместе с партнёрами из реального сектора экономики в так называемых «квантах»-лабораториях. Центр предлагает детям и подросткам ускоренное развитие по 10 научным и техническим направлениям: аэроквантум, биоквантум, геоквантум, наноквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, энерджиквантум, IT- квантум, VR/AR квантум, хайтек.

В основе образовательного процесса — проектная деятельность. В ходе обучения дети воплощают в жизнь свои собственные уникальные продукты и разбираются в проблема реального сектора экономики. Технопарк рассчитан на 1000 учеников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЖК «Солнечный город» откроют еще один детский сад.