Последняя неделя каникул, благодарности врачам, фестиваль «Послание к человеку»: события Петербурга на предстоящей неделе

Школьникам осталось отдыхать всего неделю, петербуржцы — и взрослые, и юные — могут поблагодарить своих докторов в рамках конкурса «Мой любимый врач», горожане увидят несколько десятков фильмов на кинофестивале «Послание к человеку»: эти и другие события в традиционном анонсе Gazeta.SPb.ru.

У петербургских школьников осталась последняя неделя осенних каникул. 9 ноября они снова окажутся за партами, сообщает городской комитет по образованию, опровергая фейк про переход на дистанционное обучение. Недостоверная информация об этом появилась в социальных сетях — авторы распространяли скриншот новости с официального сайта администрации Петербурга от 24 марта, изменив дату.

Большой этнографический диктант

С 3 по 8 ноября у петербуржцев будет шанс оценить свои знания о жизни, истории и обычаях народов России. В городе, как и по всей стране, пройдет юбилейная пятая акция «Большой этнографический диктант». В этом году она состоится в онлайн-формате. Вопросы с «петербургской спецификой» подготовили сотрудники Российского государственного этнографического музея. Результаты подведут ко Дню Конституции — 12 декабря. Участники, набравшие более 80 баллов, получат памятные подарки от комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Наш любимый врач

Весь ноябрь взрослые петербуржцы могут выражать слова благодарности любимым врачам и рассказывать свои истории выздоровления, а самые маленькие жители нашего города — поддерживать докторов рисунками на медицинскую тему. В Петербурге в 9-й раз проходит конкурс народного признания «Наш любимый врач». Отзывы и творческие работы принимаются на одноименном портале — НашЛюбимыйВрач.РФ.

На Балтийском заводе Петербурга построили крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин». На этой неделе планируется его запуск. Ожидается визит президента России Владимира Путина.

В понедельник, 2 ноября, петербургские архитекторы, урбанисты, историки, журналисты, экономисты и другие специалисты в рамках круглого стола, который пройдет в новом здании Российской национальной библиотеки, обсудят проблему приспособления объектов промышленного наследия под современные нужды. Участники поделятся собственным опытом и расскажут, как сделать из склада или цеха не только выставочный центр или фуд-корт.

Послание к человеку

На новой сцене Александринского театра во вторник, 3 ноября, состоится церемония открытия XXX международного кинофестиваля «Послание к человеку». Для гостей выступит Вячеслав Бутусов и группа «Орден славы». На этой неделе жюри и зрители увидят 73 фильма, 32 российских и 15 мирровых кинопремьер. Главными площадками «Послания к человеку» станут кинотеатры «Дом кино» и «Родина».

Ночь искусств

В этот же день в саду музея Анны Ахматовой откроется выставка «Иосиф Бродский. Сохрани мою тень» творческой мануфактуры ПТХ и режиссера Яны Туминой. В ее основе — фотографии «полутора комнат» на Литейном, 24, где поэт жил с родителями.

Экспозиция, как и сам Фонтанный дом — в числе участников акции «Ночь искусств», которая во вторник, 3 ноября, объединит под одной темой «Символы» более 40 городских учреждений культуры. Так, к Капелле можно будет послушать произведения Чайковского и поговорить с органным мастером об устройстве органа, а в Мастерской Аникушина — поразмышлять о времени на выставке современной скульптуры «Когда дерево станет камнем».

День народного единства

4 ноября в России станет праздничным выходным — страна отметит День народного единства.

Петербуржцам покажут концерт «Мы вместе», который специально для телетрансляции запишут в БКЗ «Октябрьский». Специальными гостями программы станут победитель международного конкурса «Eurovision Young Musicians 2018» Иван Бессонов, победительница «Голос 60+» Дина Юдина, Елена Ваенга, Родион Газманов и другие.

В это же день петербуржцы смогут подключиться к Уроку мужества, который пройдет в прямом эфире в группе Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в честь праздника 3 и 4 ноября волонтеры движения #МыВместе посетят пожилых петербуржцев, которые находятся в вынужденной самоизоляции и вручат им вкусные подарки и поздравительные открытки.

Серебряная лира

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в XI международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира» — участие в нем принимают только российские солисты и коллективы, но какие: фортепианный «ПетРоДуэт» Анастасия Рогалева и Дмитрий Петров, джаз-квартет под руководством вибрафониста Алексея Чижика, трио братьев Бессоновых и др. Концерты открытия и закрытия фестиваля состоятся в Большом зале Филармонии, остальные выступления — в Малом зале имени Глинки.

Фестиваль имени Георга Отса

7-9 ноября в Петербурге состоится международный фестиваль-конкурс вокалистов имени Георга Отса. Молодые таланты не только поборются за победу, но и получат от жюри, в составе которого мастера сцены, представители международных агентств и оперных домов, предложения дальнейшего трудоустройства. Конкурсные прослушивания для исполнителей от 20 до 38 лет из разных уголков мира пройдут в три тура в Камерном зале Академической капеллы Петербурга. А в финале, 9 ноября, прозвучат арии и романсы Чайковского, Доницетти и Верди.

ГТО

В среду, 4 ноября, в спортивной школе олимпийского резерва по лыжным видам спорта в Парголово пройдет Гонка ГТО «Путь Единства». Молодым горожане преодолеют 4 км по пересеченной местности и справятся с 18 сложными препятствиями.