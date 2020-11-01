На проспекте Просвещения парень получил пулю в лоб от прохожих

В Петербурге госпитализировали мужчину с ранениями от травматического пистолета, который он получил в ходе драки в Выборгском районе города.

Как сообщает 78.ru, стрельба произошла в ночь на воскресенье, 1 ноября, возле дома №34 по проспекту Просвещения. Почти в два часа ночи в полицию обратился мужчина и заявил о стрельбе во дворе. По его словам, неизвестные напали на прохожего, выстрелили ему в голову из пистолета, а после скрылись во дворах.

Полиция прибыла на указанный адрес и выяснила, что пулю в лоб получил 21-летний уроженец Северной Осетии. У его произошел конфликт с двумя мужчинами, в ходе которого один из них открыл стрельбу из травматического пистолета.

Молодого человека госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный петербуржец устроил стрельбу из ружья в Курортном районе.