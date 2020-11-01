В Бокситогорском районе сгорел частный дом, его тушили 7 часов

Пожар произошел в деревне Озерево в Ефимовском сельском поселении, что в Бокситогорском районе Ленобласти. Дом выгорел по всей площади.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. О пожаре стало известно в 7:22 утра в воскресенье, 1 ноября. Очевидцы вызвали экстренные службы.
Ведомство направило на место происшествия восемь сотрудников. Также на тушение пожара направили две пожарные машины. Сообщается, что огонь распространился по всей площади частного дома.
Огнеборцы справились с огнем почти за семь часов. О ликвидации пожара сообщили в 14:10. Информация о пострадавших не поступала.
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