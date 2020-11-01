Мясников спрогнозировал, что будет с коронавирусом

Врач считает, что инфекцию ожидает «вырождение».

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что станет с новым коронавирусом в ближайшем будущем. Об этом он заявил в своем Telegram.

Он отметил, что многие неправильно трактуют понятие «коллективный иммунитет». Россияне считают, что болезнь в таком случае исчезнет, но это не так. Мясников объяснил, что иммунитет от коронавируса не бывает пожизненным.

«В отношении коронавируса «коллективный иммунитет» подразумевает вырождение COVID в ОРЗ»,

— отметил врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о странном симптоме. Она добавила, что никто из членов семьи, с которыми она жила, коронавирусом так и не заразился.