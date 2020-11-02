В центре Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом администратору ресторана

В центре Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом администратору ресторана
Фото: pixabay.com

В пятницу, 30 октября, около четырех часов дня двум нарядам Росгвардии пришлось задерживать гражданина, ножом угрожавшего сотруднику заведения общепита.

Инцидент произошел в ресторане на улице Марата. В ходе посиделки между посетителями заведения разгорелся конфликт. Администратор решил вмешаться в происходящее и помочь избежать скандала. Вместо этого, однако, он сам едва ли не стал жертвой нападения агрессивного посетителя.

Один из участников ссоры, заметив приблизившегося работника кафе, достал нож и начал угрожать им администратору. Персонал сразу же нажал на тревожную кнопку, и на место происшествия незамедлительно прибыли росгвардейцы. Правонарушителя задержали и передали полиции, нож у злоумышленника изъяли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские полицейские поймали таксиста, ограбившего пассажирку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вооруженное нападение новости спб росгвардия угроза Центральный район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лампы в Зимнем и «Кабель жизни»: чем знаменит «Севкабель», который ликвидируют
Петербуржец выплатил 700 тысяч рублей долгов по алиментам ради новой работы
В центре Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом ...
Спортивный комментатор Меньшов: Семак и Дзюба стали изгоями, но победа над ...
В Петербурге приступают к ликвидации завода «Севкабель»
Компания сына Матвиенко не дает спать жителям «Васьки»
Курс евро впервые с 2014 года поднялся выше 94 рублей
Ленобласть продлевает выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19