В центре Петербурга росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом администратору ресторана

В пятницу, 30 октября, около четырех часов дня двум нарядам Росгвардии пришлось задерживать гражданина, ножом угрожавшего сотруднику заведения общепита.

Инцидент произошел в ресторане на улице Марата. В ходе посиделки между посетителями заведения разгорелся конфликт. Администратор решил вмешаться в происходящее и помочь избежать скандала. Вместо этого, однако, он сам едва ли не стал жертвой нападения агрессивного посетителя.

Один из участников ссоры, заметив приблизившегося работника кафе, достал нож и начал угрожать им администратору. Персонал сразу же нажал на тревожную кнопку, и на место происшествия незамедлительно прибыли росгвардейцы. Правонарушителя задержали и передали полиции, нож у злоумышленника изъяли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские полицейские поймали таксиста, ограбившего пассажирку.