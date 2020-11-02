В Ладожском озере браконьеры выловили рыбы на 35 тысяч рублей

Сотрудники транспортной полиции пресекли факт незаконной ловли рыбы в акватории Ладожского озера в Ленинградской области.

Совместно с представителями отдела государственного контроля, надзора и рыбохраны по Петербургу и Ленобласти, полицейские задержали за незаконной рыбалкой жителя Северной столицы. Мужчина добывал биоресурсы с помощью запрещенного орудия лова — двух лесковых сетей. Он успел поймать 13 рыб таких пород, как сиг, щука, окунь и густера.

Ущерб, нанесенный биологическим ресурсам страны, оценили в более чем 35 тысяч рублей. Сети, надувная лодка рыбака и добыча были изъяты. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Напомним, что санкция статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино заметили свалку рыбных отходов.