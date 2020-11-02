Следующее судебное заседание по делу Соколова назначили на 9 ноября

В Северной столице продолжается рассмотрение дела преподавателя-расчленителя, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, который застрелил свою возлюбленную, 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.

Смольнинский районный суд Петербурга на протяжении нескольких заседаний допрашивает свидетелей со стороны защиты и обвинения. В понедельник, 2 ноября, также состоялось слушание, на котором выступал друг Олега Соколова, Илья Ивашов. По итогам заседания было решено продолжить через неделю, в понедельник, 9 ноября.

Напомним, что жуткий инцидент произошел в ноябре прошлого года. Нетрезвого Соколова выловили из реки Мойки, в его рюкзаке находились отрубленные руки Анастасии Ещенко. Выяснилось, что историк застрелил возлюбленную, а затем решил расчленить и выбросить в воду, чтобы спрятать следы преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один из свидетелей по делу Соколова рассказал о его странном поведении еще за несколько дней до убийства.