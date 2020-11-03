Звездопад и яркий Марс: что увидят петербуржцы на небе в ноябре

Ноябрь этого года окажется не самым бедным на астрономические события месяцем. Жители Петербурга смогут наблюдать пик метеорного потока и яркие планеты. Если, конечно, повезет с погодой.

В ноябре ночи становятся еще длиннее – день сократится с 8 часов 40 минут до 6 часов и 31 минуты.

В начале ноября, как ожидается, сложатся лучшие условия для наблюдения Урана. Его противостояние началось еще 31 октября. К Земле он приблизился на расстояние 19 астрономических единиц. Наблюдать Уран можно в созвездии Овна. От звезд его отличает зеленовато-голубой диск.

Марс по-прежнему остается ярким, наблюдать его еще можно всю ночь. Постепенно видный диаметр этой планеты будет уменьшаться.

В ноябре также можно будет наблюдать за Меркурием, лучшая видимость которого за весь год наступит 10 ноября. В этот день расстояние от него то Земли будет равно расстоянию от Земли до Солнца.

А вот Юпитер и Сатурн будут видны все хуже. Наблюдать пока за ними можно в созвездии Стрельца.

Важным астрономическим событием ноября станет метеорный поток Леониды. Звездопад продлится с 6 по 30 ноября. Пика активности поток достигнет в ночь на 17 ноября – наблюдать можно будет от 15 до 20 метеоров в час. Следить за звездопадом можно будет после полуночи до рассвета.

Источник Леонидов – остатки кометы 55P/Темпеля – Туттля. Эта комета приближается к Солнцу каждые 33 года. Каждый год интенсивность потока меняется. Так, в 1966-м году наблюдалось до 10 тысяч метеоров в час.

В конце ноября горожан также ждет полнолуние. За день до новолуния спутник окажется в ближайшей к Земле точке орбиты. Расстояние от нее до центра нашей планеты составит менее 358 тысяч километров.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что самый яркий звездопад осени, который можно было наблюдать в ночь с 21 на 22 октября, россиянам помешала увидеть Луна. Пика в это время достигал метеорный поток Ориониды.