От дизайнерских находок до клоунских гримас: как поменялось отношение петербуржцев к «масочному режиму»

Отношение к «масочному режиму» в Петербурге, похоже, переживает очередной виток эволюции. Gazeta.SPb.ru вспоминает, с чего все начиналось и к чему в итоге привело.

«Масочный режим» в Петербурге, кажется, претерпевает очередной этап своего развития. Речь не о пользе или бесполезности масок, а об отношении горожан к необходимости их носить. Петербуржцы, очевидно, разделились на два лагеря: тех, кто согласен с действующими требованиями, и тех, кто игнорирует ограничения (так называемых «ковид-дисидентов»). Противостояние двух сторон стало выливаться в конфликты, которые, в свою очередь, иногда перетекают в настоящие потасовки.

Носить маски в общественных местах горожане начали еще в апреле. Правда не массово, да и мера эта тогда имела лишь рекомендательный характер.

Впервые об обязательном использовании СИЗ (средство индивидуальной защиты — прим. ред.) заговорили в начале мая. Но даже тогда людей больше волновал вопрос: как сильно ударит по кошельку ежедневная и неоднократная смена масок при том, что раздавать бесплатно их в то время особо не торопились.

Пока одни граждане «подбивали» бюджет, другие на проблеме старались подзаработать, но в хорошем смысле. А также внести красок в серые петербургские коронавирусные будни. В сети появилось множество объявлений о пошиве и продаже дизайнерских и авторских изделий. Разноцветные, однотонные, с принтом и без, с бантом вместо завязочек, в полосочку и горошек: чего петербуржцам только не предлагали. Часто в городском метро можно было увидеть пассажиров даже в экстравагантных противогазах.

Но теперь картина, кажется, поменялась. В вагонах все больше лиц, спрятанных за одноразовыми медицинским (причем не всегда «свежими») или тряпичными черными масками. Похоже, стало не до красоты. Виновата повышенная тревожность? Сказать сложно. Но факт остается фактом: в Петербурге довольно много людей, которые из-за каких-то своих соображений маски не носят вовсе. Объяснить необходимость их использования или наказать в случае отказа следовать распоряжениям пытаются официальные контрольно-надзорные группы. А также другие горожане, этакие самопровозглашённые контролеры.

Что касается последних, то порой их призывы к чужой совести заканчиваются конфликтами и потасовками. За примерами далеко ходить на надо. На днях одного из пассажиров за напоминание о штрафах буквально вышвырнули из трамвая. С одной стороны, граждане не обязаны отчитываться перед активистами без удостоверения, но с видеокамерой, с другой, рукоприкладство — это уже чересчур. Иногда пассажиры не реагируют даже на замечания водителей, при том что ответственность, в том числе финансовую, за проезд граждан в салоне без масок несут именно они. Так, очередная перепалка произошла в автобусе в Мурино — женщина отказывалась надеть СИЗ, а транспортное средство — трогаться. В итоге пассажирка сдалась и достала из сумки и надела маску… клоуна.