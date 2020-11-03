Половина театров Петербурга представила публике новые постановки после коронавирусных ограничений

В Северной столице из 70 театральных площадок города около 35 объявили о премьерах новых спектаклей с сентября по октябрь. Об этом сообщает Peterburg2.

Отмечается, что больше всего театральных новинок пришлось на октябрь. В сентябре их было 18, а в октябре количество новых постановок увеличилось до 23. При этом последний месяц осени снова выдастся без большого количества премьер. На данный момент их анонсировано всего 16.

По данным петербургского СМИ, больше всего спектаклей-новинок продемонстрировали театры, которые рассчитывают на детскую аудиторию. Например, Большой театр кукол представил 3 премьеры для малышей – «Полюс Амундсена», «Маленький концерт для фортепиано с медведем», «Меня удочерила горилла» и одну работу для взрослых – «Танго, упавшее в небо» с маркером в «18+».

Напомним, что театральный сезон в Северной столице в этом году начался позже обычного. Связано это с коронавирусными ограничениями, которые, как оказалось, не повлияли на появление премьер осенью.

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