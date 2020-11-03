В Петербурге выясняют обстоятельства падения на подростка мраморного листа

В Петербурге выясняют обстоятельства падения на подростка мраморного листа
Фото: spb.sledcom.ru

Следователи Северной столицы устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего петербуржца: на него упал мраморный лист.

Как информируют в правоохранительных органах, инцидент произошел днем 3 ноября. Во время разгрузки мраморных листов один из них съехал с опоры и упал прямо на стоящего рядом подростка. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц, о его состоянии ничего не известно. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

По какой причине мальчик оказался в столь опасном месте, также устанавливается следователями. По результатам разбирательства сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Петербургу примут процессуальное решение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга неизвестные избили и ограбили 17-летнего подростка.

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