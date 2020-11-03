Пассажирам петербургского метро предложили сообщать о нарушителях масочного режима

Пассажирам петербургского метро предложили сообщать о нарушителях масочного режима
Между тем, во вторую волну коронавируса петербуржцы стали ответственнее относиться к масочному режиму. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Пассажирам петербургской подземки предложили жаловаться на нарушителей масочного режима сотрудникам метрополитена, либо самостоятельно разъяснить горожанину без маски необходимость её ношения.

Исполняющий обязанности начальника метрополитена Северной столицы Евгений Козин заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» о том, что бороться с нарушителями масочного режима в подземке могут и сами пассажиры. Он предложил петербуржцам самостоятельно рассказывать нарушителям об опасных последствиях игнорирования защитных средств в общественных местах.

В случае, если самостоятельно общаться с нарушителем не хочется или не представляется возможным, стоит указать на него сотрудникам метрополитена, которые примут соответсвующие меры. Вероятно, они могут оштрафовать человека без маски либо провести разъяснительную беседу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плакаты в метро Петербурга напомнят о неписаных правилах этикета при пользовании подземкой.

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