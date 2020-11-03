В саду Фонтанного дома готовится выставка под открытым небом о юности Бродского

В основу художественного замысла легли фотоснимки «полутора комнат» на Литейном, 24, сделанные в тот день, когда Бродский вынужден был отбыть в эмиграцию. Фото: https://vk.com/akhmatova.museum

В основу художественного замысла легли фотоснимки «полутора комнат» на Литейном, 24, сделанные в тот день, когда Бродский вынужден был отбыть в эмиграцию. Фото: https://vk.com/akhmatova.museum

Садовая стена во дворе Фонтанного дома в рамках «Ночи искусств» превратится в инсталляцию, посвящённую петербургской юности поэта Иосифа Бродского.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили на официальной странице Музея Анны Ахматовой, располагающегося в Фонтанном доме, в социальной сети «Вконтакте». Одна из стен сада превратится в «территорию поэтической археологии» времен юности Бродского — 1960-х и 1970-х годов.

Инсталляция в виде коммунальной квартиры будет включать в себя свидетельства времени, артефакты, рассказывающие о жизни поэта в Северной столице: черновики стихов, телефон, любимая книга, билеты в кино и многое другое. Выставка под открытым небом откроется для всех желающих совершенно бесплатно уже завтра, 4 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начал работу уникальный детских технопарк «Кванториум».