Летучие мыши оказались способны предсказывать будущее

Летучие мыши оказались способны предсказывать будущее
Летучие мыши также способны регулировать частоту эхо-сигналов, чтобы обновлять и уточнять модель во время охоты. Фото: pixabay.com

Специалисты Университета Джона Хопкинса в Соединенных Штатах установили, что летучие мыши могут предсказывать траекторию бегства потенциальной жертвы, моделируя её маршрут на основе получаемых эхо-сигналов.

Эта способность помогает рукокрылым успешно отслеживать добычу, даже если она стремится спрятаться от преследователя за деревьями, которые блокируют эхолокационные сигналы. Своими выводами ученые поделились в статье, опубликованной в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперимент показал, что летучие мыши во время паузы между испусканием ультразвукового сигнала и получением эха определяют расстояние, на котором находится жертва. Также эти животные могут оценивать скорость и направление полета возможной добычи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские исследователи хотят вывести моль, способную питаться пластиком.

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