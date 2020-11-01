Российские ученые хотят вывести моль, которая будет питаться пластиком

Исследование состоит из нескольких этапов. В начале предполагается создание маточной колонии, которая должна включать в себя от сотен тысяч до миллионов особей. Затем исследователи смогут приступить к переработке пластика. Фото: pixabay.com

Исследование состоит из нескольких этапов. В начале предполагается создание маточной колонии, которая должна включать в себя от сотен тысяч до миллионов особей. Затем исследователи смогут приступить к переработке пластика. Фото: pixabay.com

Российские ученые планируют вывести колонию моли, которая будет поглощать пластик, чтобы с их помощью бороться с отходами.

Экспериментальная реализация проекта запланирована на 2021 год, как сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории биотехнологий технопарка «Якутия», участник проекта «СахаКсенос» Евгений Попов. Исследователи хотят создать из ферментов насекомых раствор, способный разрушать пластик. Для этого им необходимо вещество, находящееся в организме большой восковой огневки — родственницы домашней моли.

Эволюция «научила» это насекомое перерабатывать, к примеру, полиэтилен и пластиковые пакеты. За 10-12 часов сотня гусениц способны уничтожить около 100 граммов пластика. Ученые расшифруют ДНК огневки и попробуют синтезировать фермент, который поможет бороться с опасными отходами.

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