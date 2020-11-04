«Зенит» проведет домашний матч с «Лацио» в Лиге чемпионов 4 ноября

Матч состоится на "Газпром Арене" в Петербурге. Фото: ФК "Зенит"

Матч состоится на "Газпром Арене" в Петербурге. Фото: ФК "Зенит"

В среду, 4 ноября, в Северной столице ожидается большой футбольный вечер. Петербургская команда примет на родном стадионе итальянский «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Составы команд появятся к началу матча, который назначен на 20:55 по московскому времени. Сама игра пройдет на «Газпром-Арене».

Судейский состав на поединок заявлен из Португалии. Игру команд в Лиге чемпионов рассудит бригада Артура Соареша Диаша, который назначен главным арбитром встречи. Его помощниками выступят – Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный арбитр – Антониу Нобре.

Напомним, что предыдущие два тура в Лиге чемпионов для «Зенита» завершились неудачно. Сначала команда потерпела поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 1:2, а позже проиграла дортмундской «Боруссии» 0:2 на выезде.

Данный матч с «Лацио» станет для подопечных Сергея Семака решающим. В случае поражения, сине-бело-голубые могут потерять шансы на выход из группы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит матч с «Зенитом».