Семак наказал зенитовцев брокколи после ничьей с «Лацио»

Семак наказал зенитовцев брокколи после ничьей с «Лацио»
Тренер Сергей Семак. Фото: instagram @sergey_bogdanovich_semak

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заставил своих подопечных съесть брокколи.

Как сообщается в Telegram-канале футбольного клуба, Сергей Семак заставил каждого игрока съесть по брокколи и провел с командой «серьезный разговор».

«Лацио» петербургский «Зенит» принимал на «Газпром Арене» в Петербурге в среду, 4 ноября в рамках очередного матча группового этапа Лиги чемпионов. Матч закончился ничьей 1:1. Забитыми мячами отличились Александр Ерохин и Кайседо.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы своих подопечных на плей-офф в Лиге чемпионов. По результатам трех матчей у петербургской команды в арсенале всего одно очко.

«Естественно, нужно набирать и смотреть как соперники будут набирать. В двух домашних матчах мы набрали всего одно очко», — заметил спортивный специалист.

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