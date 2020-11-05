Михаил Леус: в Петербурге в четверг ветрено, но тепло

Согласно прогнозу главного специалиста метеорологического центра «Фобос» Михаила Леуса, в четверг, 5 ноября, Северную столицу ждет усиление ветра, но погода останется теплой.

Актуальный прогноз погоды Леус опубликовал на своей странице в Facebook. Синоптическую ситуацию в Петербурге сегодня определяет североатлантический циклон, в связи с чем в течение дня возможны кратковременные осадки. Кроме того, есть вероятность нагонного наводнения. Температура воздуха при этом остается существенно выше климатической нормы.

Днем столбик термометра поднимется до +8…+12 градусов, в Ленобласти — до +7…+12 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет снижаться и составить 754 мм рт. ст.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Ленинградской области сегодня стоит приготовиться к штормовому ветру.