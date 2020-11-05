«Зенит» не смог отобрать победу у «Лацио» на домашнем стадионе — фоторепортаж

В среду, 4 ноября, в Северной столице в рамках европейской Лиги чемпионов по футболу состоялась встреча зенитовцев и итальянского клуба «Лацио». Матч закончился счетом 1:1.

На спортивном мероприятии, состоявшемся на «Газпром Арене», присутствовал корреспондент gazeta.spb.ru. Поначалу петербургские футболисты уверено шли к победе — уже на 32-й минуте матча Александр Ерохин отправил мяч в ворота противников. Затем, однако, развитие игры стихло — на перерыв команды ушли, никак не изменив положение дел.

Лишь в самом конце второго тайма, на 82-й минуте нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо забил гол «Зениту». Командам добавили минуты, и в это время полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой едва не забросил еще один мяч итальянцам, но арбитр зафиксировал офсайд у Артема Дзюбы. Матч завершился ничьей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как прокомментировал исход встречи «Зенита» и «Лацио» главный тренер петербуржцев Сергей Семак.