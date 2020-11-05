В Петербурге велосипедиста, отправившего пешехода на тот свет, простили

Стороны примирились, поэтому уголовное дело было прекращено.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 ноября, вынесли постановление о прекращении уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в смертельном ДТП. Стороны примирились, виновный уже выплатил один миллион рублей в качестве компенсации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все случилось на Торфяной дороге 8 ноября в 2019 году. Велосипедист ехал по тротуару, несмотря на то, что у него была возможность передвигаться по проезжей части. В какой-то момент по невнимательности был совершен наезд на пешехода, который получил в результате аварии серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу, где пострадавший скончался через два дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тройное ДТП на Красногвардейской площади остановило трамваи. «Трамваи стоят в обе стороны. Проезд с площади на Среднеохтинский только по стрелке», — предупредили водителей.