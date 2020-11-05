Психолог объяснила, как избежать компульсивного шоппинга перед Новым годом

Несмотря на праздничное настроение, стоит держать себя в руках, чтобы не пожалеть о ненужных покупках по окончании Нового года. Фото: pixabay.com

Несмотря на праздничное настроение, стоит держать себя в руках, чтобы не пожалеть о ненужных покупках по окончании Нового года. Фото: pixabay.com

Психолог Светлана Смольянинова рассказала о нейромаркетинге — направлении, которое заставляет нас покупать ненужные вещи, воздействуя на мозг с помощью привлекательных цветов, звуков и запахов.

Несложно заметить, что к новогодним праздникам магазины обновляют витрины и вывески, делая их более яркими, включают новогоднюю музыку, которая также настраивает не покупки, а некоторые даже чистят в зале мандаринки, чтобы привлечь посетителей запахами Нового года.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» психолог дала несколько советов по тому, как можно обойти эти приемы и вернуться домой только с самым необходимым. Для начала, стоит составить подробный список, что и кому вы хотите подарить. Кроме того, необходимо подумать над вещами, которые можно купить в январе, когда цены станут немного ниже.

Также полезно брать с собой на шоппинг второго человека, который мог бы объективно оценить вашу потенциальную покупку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоупотребление кофе может негативно сказаться на психике.