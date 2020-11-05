В Петербурге возбудили уголовное дело после падения мраморных плит на подростка

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения мраморных плит на подростка
Парня госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

Состояние парня оценивается как тяжелое. Он находится под наблюдением врачей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 ноября, возбудили уголовно дело после травмирования несовершеннолетнего в помещении цеха одной из организаций. Об этом сообщили в СК РФ по городу.

Все случилось днем 3 ноября на Магнитогорской улице. По предварительным данным, при разгрузке мраморных плит одна по непонятной причине упала прямо на подростка, находящегося в этот момент в цехе. Ему по неосторожности нанесли серьезные травмы, мальчик находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ломоносовском районе полиция выясняет обстоятельства госпитализации мужчины с травмой головы.

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