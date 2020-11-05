Участники ОПГ в Петербурге получили до 17 лет «строгача» за незаконный оборот наркотиков

Участники ОПГ в Петербурге получили до 17 лет &#171;строгача&#187; за незаконный оборот наркотиков
Приговор вынес Колпинский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Колпинский районный суд вынес приговор участникам ОПГ, которых обвиняли в организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе петербургских судов, в организованной преступной группировке состояли двенадцать человек: 11 мужчин и одна женщина. Их судили по ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ, а также ст.228.1 УК РФ.

Обвинение полагало, что ОПГ действовала с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года на территории Петербурга и Ленобласти. Между собой они сбывали более пяти видов наркотиков. Двое из них также занимались культивацией.

В итоге суд оправдал всех по статье об организации ОПГ. Всех приговорили к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на сроки от 6 до 17 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспектор ФСИН из Петербурга сам сел в колонию из-за наркотиков в СИЗО.

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