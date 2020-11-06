В Петербурге открыли дамбу после вечернего шторма

В Петербурге открыли дамбу после вечернего шторма
Угроза подъема уровня воды в Санкт-Петербурге миновала. Фото: instagram.com

В Северной столице ночью открыли затворы дамбы, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было восстановлено.

Об этом стало известно в пятницу, 6 ноября. Согласно данным Комплекса защитных сооружений города, все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» сегодня в 2:35.

«Замечаний по работе технологического оборудования нет», — говорится в сообщении КЗС в соцсети Instagram.

Согласно данным ординара Горного университета, к настоящему моменту уровень воды достиг отметки в 97 сантиметров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень воды в Неве начал снижаться.

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