Петербуржец получил «уголовку» за кражу мобильника из кармана пешехода

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже смартфона. Похищенное было изъято.

Преступный инцидент произошел в среду, 4 ноября, у дома №31 по улице Дыбенко. В отдел полиции обратилась 22-летняя девушка. Она рассказала, что неизвестный вытащил из кармана ее куртки мобильный телефон стоимостью 52 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 35-летний мужчина.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Садовой улице задержали мигранта, устроившего смертельную поножовщину после пьянки.